Ein Schnelltest, und schon ist in Tübingen Shoppen möglich. Wie wäre es damit hier? Der Marktoberdorfer Bürgermeister hat sich an Minister Holetschek gewandt.

24.03.2021 | Stand: 17:52 Uhr

Um Einzelhandel und Gastronomie so schnell wie möglich wieder „kontrolliert“ öffnen zu dürfen, will Marktoberdorf zu einer bayerischen Modellstadt werden. Am Dienstag kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, direkt nach den Osterferien in einer Handvoll Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 für 14 Tage weitere Corona-Lockerungen „nach dem Tübinger Modell“ auszuprobieren.