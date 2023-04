Kammerchorwettbewerb 2023: Warum es dieses Jahr kein Festzelt gibt

Beim Team von MODfestivals die Vorbereitungen für den Kammerchorwettbewerb auf Hochtouren. Zum ersten Mal gibt es kein Festzelt. Gefeiert werden soll woanders.

23.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

„Das Festival mit dem Zelt“: Marktoberdorferinnen und Marktoberdorf wissen sofort, welches Großereignis damit gemeint ist. Der Kammerchorwettbewerb, hat sich mit seinem Festzelt einen Namen gemacht. Seit Jahrzehnten finden dort die Begegnungen zwischen den internationalen Teilnehmern statt. Seit jeher feiern dort Marktoberdorfer zusammen mit ihren Gästen. Zumindest war das bisher so. Denn dieses Jahr wird es erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs kein Festzelt geben. Mehrere Anwohner beschwerten sich nämlich im vergangenen Jahr bei der Stadt wegen des Lärms in der zweiten Nachthälfte. Party-Schluss um 24 Uhr? „Für uns macht es so keinen Sinn, das Festzelt aufzubauen“, sagt Ramona Wegenast. Die Geschäftsführerin von MODfestivals und ihr Team standen deshalb vor der Herausforderung, eine Alternative auf die Beine zu stellen.

