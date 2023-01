Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf: Es gibt schon die ersten Tickets

An Pfingsten findet in Marktoberdorf wieder der musikalische Chorwettstreit statt. Bereits jetzt können sich Besucher einen Festivalpass sichern.

14.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Auch in diesem Jahr findet wieder der Internationale Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf statt. Vom 26. bis 30. Mai werden wieder renommierte Chöre aus der ganzen Welt in der Chorstadt erwartet. Sie treten nicht nur im Wettbewerb gegeneinander an, sondern geben auch gemeinsam Konzerte. Diese werden voraussichtlich in Bad Wörishofen, Waal, Altenstadt, Kempten, Nesselwang, Wildpoldsried, Bad Hindelang Kaufbeuren, Füssen, Marktoberdorf und Memmingen stattfinden.

Chorbüro bietet Festivalpass für Kammerchorwettbewerb an

Bereits jetzt haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Tickets für das Festival zu erwerben. Der reguläre Kartenvorverkauf startet zwar erst am 11. April, doch bereits im Vorfeld kann man sich bei der Early-Bird-Aktion die begehrten Festivalpasse sichern. Die Early-Bird-Tickets werden von 16. Januar bis 5. Februar für nur 110 Euro (ermäßigt 80 Euro) verkauft. Damit sparen Besucher nicht nur bis zu 53 Euro, sondern sichern sich schon jetzt Eintrittskarten für sämtliche Wettbewerbe und Konzerte. Erhältlich ist der Pass auf der Internetseite www.kammerchorwettbewerb.org oder im Chorbüro unter 08342/4204812.

Gastfamilien für Kammerchorwettbewerb gesucht

Um den Wettbewerb realisieren zu können, ist MODfestivals auf Gastfamilien angewiesen. Gasteltern begleiten den Wettbewerb auf besondere Weise. Gasteltern zu sein heißt, mindestens zwei Sängerinnen und Sänger über die Pfingsttage für fünf Nächte bei sich aufzunehmen und ein Frühstück anzubieten. Als Gegenleistung für diese unbezahlbare Hilfe erhalten die Gasteltern je aufgenommenem Gast zwei Konzert-Gutscheine und ein Programmbuch. Weitere Infos gibt es unter www.kammerchorwettbewerb.org.

Zudem gibt es Veränderungen im Team von MODfestivals. Da Maria Braun seit Jahresbeginn in Elternzeit ist, wurde die Stelle des Festivalmanagers aufgeteilt. Bereits seit September hat Tabea Langner einen Teil übernommen. Seit 1. Januar ist auch Alex Wayandt Festivalmanager. Er kennt die Festivals seit über zehn Jahren, war bisher für den Bayerischen Musikrat und den Chorverband Bayerisch-Schwaben tätig und freut sich sehr auf die neuen Aufgaben bei MODfestivals.

Lesen Sie auch: Kammerchorwettbewerb Marktoberdorf: Festival voller Emotionen