Kampf gegen die Wissenslücken: Wie Ostallgäuer Schüler besonders gefördert werden

Wie schließen Schüler die Corona-Wissenslücken? Darüber zerbricht sich die Politik den Kopf. Das Ostallgäu ist da weiter. Was Landkreis und Kinderbrücke tun.

26.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wie werden Schüler am besten gefördert, die durch den wiederholten Corona-Lockdown – beziehungsweise die Schulschließungen – zum Beispiel in Deutsch oder Mathe den Anschluss verloren haben? Darüber wurde im Freistaat, Stichwort „Sommerferienschule“, immer wieder heiß debattiert. Im Ostallgäu wird derweil längst gehandelt. „Ostallgäuer Schülerförderung“ heißt das gemeinsame Projekt von Landkreis und Kinderbrücke, bei dem Schüler an 15 Ostallgäuer Grundschulen und vier Mittelschulen vor Ort Nachhilfe bekommen, weil sie dringend Versäumtes aufholen müssen.