Die Kantine von Fendt gehört zu den besten Betriebsrestaurants in Deutschland

Das Fendt-Betriebsrestaurant "Genusswerk" in Marktoberdorf zählt laut einer Jury zu den 50 besten Kantinen. Was den Mitarbeitern dort geboten wird.

20.04.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Die Kantine von AGCO/Fendt in Marktoberdorf gehört zu den besten Betriebsrestaurants in Deutschland. Zum vierten Mal hatte der Verein Food & Health die 50 besten Kantinen Deutschlands gekürt. Das "Genusswerk" von Fendt überzeugte die achtköpfige Jury in den Kategorien Verantwortung, Gesundheit, Genuss sowie Wir-Gefühl. Food & Health zeichnete das Fendt-Mitarbeiterrestaurant mit vier Sternen aus.

Anfang 2021 eröffnete das neue Betriebsrestaurant in Marktoberdorf

Anfang des Jahres 2021 eröffnete das neue Betriebsrestaurant "Genusswerk". An drei Ausgabestellen und einer Cafébar werden täglich unterschiedliche Gerichte serviert: frisch, regional und ohne Zusatzstoffe, heißt es vom Unternehmen. Auf 1.400 Quadratmetern biete das "Genusswerk" an fünf Tagen die Woche eine Vielfalt vom Mittagstisch zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr über Kaffee- und Patisserie-Spezialitäten in der Früh und am Nachmittag sowie einer warmen Mahlzeit für die Spätschicht bis 19.15 Uhr.

"Gesundes Essen in Wohlfühlatmosphäre"

„Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden liegt uns am Herzen, dazu zählt für uns die körperliche wie auch die psychische Gesundheit. Im Rahmen unseres Gesundheitsleitbildes wollen wir unseren Mitarbeitenden deshalb frisches und gesundes Essen in einer Wohlfühlatmosphäre anbieten“, erläutert Ingrid Bußjäger-Martin, Geschäftsführerin für Finanzen und IT. „Der hohe Anspruch an unsere Produkte spiegelt sich auch in unserem Betriebsrestaurant wider.“

Das Fendt-Betriebsrestaurant "Genusswerk" in Marktoberdorf zählt laut einer Jury zu den 50 besten Kantinen in Deutschland. Bild: Andreas Mohr, AGCO/Fendt

Die Kantine liegt zentral im Werk Marktoberdorf

Das "Genusswerk" liegt zentral im Herzen des Werkes in der 2. Etage über der Produktion und ist somit für alle Mitarbeitenden gut zu erreichen. Hier treffen Mitarbeitende aus der Produktion auf Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing, Finance, der Entwicklung oder auch die Fendt Geschäftsführung. „Die Grundidee des Konzeptes für unsere Kantine ist die Schaffung eines zentralen Treffpunktes für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, beschreibt Thomas Enghof, Director Central Planning, das Konzept des Betriebsrestaurants. „Bei unserem Angebot an unterschiedlichen Speisen, achten wir sehr auf gesunde, regionale, saisonale und leckere Gerichte. Und alles soll frisch zubereitet sein.“

Pause über den Dächern des Fendt Werkes in Marktoberdorf

Zukünftig können Fendt Mitarbeitende ihre Mittagspause bei Sonnenschein draußen auf der Terrasse verbringen. Über den Dächern der Produktion findet aktuell der Ausbau der Dachterrasse statt. Im Sommer laden weitere 70 Plätze an der frischen Luft ein.

Lesen Sie auch: