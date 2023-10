So gut sind die Marktoberdorfer Kartfahrer

Der MSC Marktoberdorf feiert die Erfolge seiner Kartfahrer. Die Truppe ist sehr erfolgreich. Das zeigte sie bei der bayerischen Meisterschaft. Wie es weitergeht.

08.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Nachwuchs macht dem Motorsportclub (MSC) Marktoberdorf alle Ehre. Sowohl bei der schwäbischen als auch bei der bayerischen Meisterschaft haben seine Fahrer Titel gewonnen. Für fünf von ihnen geht es nun sogar zur deutschen Meisterschaft.

Der MSC Steingaden war Ausrichter für die bayerische Meisterschaft im Jugendkartslalom. Dabei waren auch zehn Marktoberdorfer Fahrer. Außer um den Meistertitel ging es auch darum, sich für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in nordrhein-westfälischen Wülfrath zu qualifizieren.

Wie sehr sich Leon Schneider nach vorn gekämpft hat

In der K1 starteten Leon Schneider und Fabian Eltrich. Leon hatte am ersten Tag Pech, ihm unterliefen zwei Pylonenfehler. Am zweiten Tag zeigte er dann sein Können, fuhr fehlerfrei, kam mit Platz drei noch aufs Podest und darf im Oktober zur deutschen Meisterschaft fahren. Auch Fabian hatte gleich im ersten Lauf einen Pylonenfehler, blieb danach aber fehlerfrei und kam nach den beiden Tagen auf den 15. Platz.

Mit Timo Gobig und Jan Schneider gingen in der K2 ebenfalls zwei Marktoberdorfer Fahrer an den Start. Timo überzeugte dabei auf ganzer Linie und gewann die Klasse. Als frischgebackener bayerischer Meister geht es für ihn ebenfalls zur deutschen Meisterschaft. Jan zeigte ebenfalls eine solide Leistung und wurde nach den beiden Tagen Siebter.

Im der K3 ist der MSC Marktoberdorf eine Klasse für sich

Auch in der K3 starten zwei Fahrer aus Marktoberdorf. Hier waren es Leon Helfert und Jannes Fochler. Beide waren stark unterwegs. Am Ende fuhr Leon auf den zweiten und Jannes mit geringem Abstand auf den dritten Platz, was auch die beiden die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft bedeutet.

In der K4 hatte der MSC mit Maximilian Brix nur einen Fahrer gemeldet. Für ihn lief zunächst nicht so gut. Am Ende des Tages hatte er sechs Strafsekunden auf dem Konto. Später zeigte er dann, was er zu leisten er imstande ist und fuhr die beiden schnellsten Zeiten seiner Klasse. Trotzdem blieb für ihn am Schluss nur der 21. Platz.

Dieser Name taucht immer wieder in der Siegerliste auf

In der Klasse K5 waren es mit Yanic Thomasini, Julia Heumann und Fabienne Liseau sogar drei Marktoberdorfer Fahrer. Yanic zeigte seine Stärke schon am ersten Tag, als er sich auf den zweiten Platz kämpfte. Am Tag darauf legte er nochmals einen drauf und gewann seine Klasse. Als bayerischer Meister fährt er im Oktober ebenfalls zur deutschen Meisterschaft.

Auch für Julia lief der erste Tag gut, sie wurde jedoch am zweiten von einem Pylonenfehler gebremst und verpasste so als Elfte knapp die Top Ten. Gleich im ersten Lauf hatte Fabienne einen Pylonenfehler, absolvierte die restlichen Läufe aber fehlerlos und wurde 18.

Mit zwei Meistertiteln und insgesamt fünf Qualifizierten für die deutsche Meisterschaft war der MSC Marktoberdorf der erfolgreichste Verein dieser bayerischen Meisterschaft. Wie gut er dann in bundesweiten Vergleich ist, wird sich am 13. und 14. Oktober bei der „Deutschen“ zeigen.

Die größen Abräumer kommen aus Marktoberdorf

Auch die schwäbische Meisterschaft lief für die Fahrer des MSC Marktoberdorf mit vier Titeln in sechs Altersklassen sehr erfolgreich. Die Meisterschaft im Jugendkartslalom fand beim MSC Marktoberdorf in Geisenried statt. In der Klasse 1 war dies Leon Schneider, in der Klasse 2 Timo Gobig, die Klasse 3 gewann Jannes Fochler und den Meistertitel in der Klasse 5 holte sich Yanic Thomasini. Außerdem wurde Maximilian Brix in der Klasse 4 Vizemeister. Die Mannschaftswertung gewann ebenfalls der MSC Marktoberdorf.

Da dies auch gleichzeitig der letzte Lauf zur Wertung der Allgäurunde war, konnten manche der Fahrer sogar noch einen zweiten Meistertitel mit nach Hause nehmen. So holte sich Leon Schneider auch den Titel des Allgäuer Meisters in der Klasse 1 und Timo Gobig den in der Klasse 2. In der Klasse 3 kam Nick Jochum auf den zweiten Platz und Jannes Fochler wurde Dritter. Maximilian Brix wurde auch in der Allgäurunde Vizemeister der Klasse 4 und Yanic Thomasini gewann in der Klasse 5 den Meistertitel. Der Titel des Mannschaftsmeisters ging ebenfalls an den MSC Marktoberdorf.

Lesen Sie auch: Wie soll das neue Radkonzept in Marktoberdorf aussehen?

Warum wählen viele Jugendliche in Marktoberdorf die AfD?