"Es ist einfach nur erschütternd" - Ostallgäuer Freiwillige sprechen über die Zustände im Ahrtal

Mehrere Ostallgäuer Helfer sind im Hochwasser-Landkreis Ahrweiler tätig. Zwei Baggerfahrer erzählen, wie es ihnen dort ergeht und was sie vor Ort tun können.

04.01.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Die bewegendsten Geschichten und Highlights des Jahres 2021 gibt es hier nochmals zum Nachlesen. Dieser Artikel ist erstmals am 6. August 2021 erschienen.

„Es ist einfach nur erschütternd, was hier passiert ist. Nach einem Krieg kann’s nicht schlimmer aussehen“: So beschreibt Baggerfahrer Dominik Reich aus der Eschenau bei Unterthingau am Telefon seine Eindrücke aus dem Flutkatastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler.

Er ist hörbar betroffen. Mehrmals muss er schlucken. Gemeinsam mit drei anderen Ostallgäuern ist Abbruchspezialist Reich, der einen Baggerbetrieb hat, seit Montagfrüh im Katastrophengebiet im rheinland-pfälzischen Ahrtal tätig. Sie helfen dort eine Woche – unentgeltlich – bei den Aufräumarbeiten.

Viele Häuser in Mayschoß sind "einfach halb weg", berichtet der Baggerunternehmer

Unter widrigen Umständen. In der 1000-Einwohner-Gemeinde Mayschoß, wo er mit seinen Kollegen hilft, sind viele Häuser „halb weg“, sagt Reich, also zur Hälfte eingestürzt. Und es gibt zehn Meter tiefe Straßen-Krater im Ort. Apropos Straßen: „Viele sind (wieder) komplett unterspült“, berichtet Baggerunternehmer Jochen Kotz aus Schwangau, der mit Reich in Mayschoß zusammenarbeitet. Denn es habe in den vergangenen Tagen erneut viel geregnet. „Und die Regenwahrscheinlichkeit liegt immer noch bei 80 beziehungsweise 100 Prozent.“ Dabei habe man einige Straßen eben erst wieder notdürftig aufgeschüttet – Triester draufgefahren, zum Beispiel.

Was man im Allgäu hochwasser-mäßig kenne, sei pillepalle „im Vergleich zu dem, was im Ahrtal abgeht“, sagen die Baggerunternehmer. Auch die Bundeswehrsoldaten, die sie vor Ort kennengelernt haben, betonten, sie hätten so etwas noch nie erlebt. „Ich habe ja mit viel gerechnet, mit so schlimmen Ausmaßen aber nicht“, meint Reich. „Von 70 Brücken in der Gegend war nur noch eine einzige befahrbar.“ Er kann es noch immer nicht fassen.

Die Ostallgäuer haben ein durch die Flut irreparabel beschädigtes Vereinsgebäude abgerissen

Eine ihrer Hauptaufgaben in den letzten drei Tagen war beziehungsweise ist es, ein komplettes, durch die Flut irreparabel beschädigtes Vereinsgebäude wegzureißen. Und den mit Trümmern übersäten Sportplatz dort freizuräumen. „Wir sitzen auf dem Sportplatz, auf einer Seite eines Bachs, wie auf einer kleinen Insel“, sagt Jochen Kotz.

Schon die Anfahrt durchs Ahrtal sei schlimm gewesen, sagt er leise. Manche Bilder lassen die Allgäuer nicht mehr los. Am Sonntagabend gegen Mitternacht sind Kotz und Reich – jeweils mit einem Mitarbeiter sowie mit schwerem Gerät – vom Ostallgäu aus in das Hochwassergebiet losgefahren, die Firma Kotz mit einer Planierraupe und einem Lkw, die Firma Reich mit zwei Lastwagen sowie einem mittransportierten 30-Tonnen-Kettenbagger.

"Mehrere Hundert Kubik Abbruchmaterial und Schwemmgut beseitigt"

„Mehrere Hundert Kubik Abbruchmaterial und Schwemmgut haben wir damit seit Montag schon beseitigt“, sagt Reich erschüttert. „Es ist der Wahnsinn.“ Zwar machten auch im Allgäu 80 Prozent seines Geschäfts Abbrüche aus. Aber die Arbeit in Mayschoß sei etwas anderes. „Das hier waren tolle Häuser, die nur durch die Flut kaputtgegangen sind! Hier wurden Existenzen vernichtet.“ Immer wieder treffen sie auch auf Passanten, die ihr Hab und Gut verloren haben.

Bilderstrecke

"Erschütternd": Wie Allgäuer Helfer die Zustände im Landkreis Ahrweiler erleben

Unbeschreibliche Zustände haben die Ostallgäuer Helfer der Baggerunternehmen Dominik Reich (Unterthingau) und Jochen Kotz (Schwangau) in der Gemeinde Mayschoß (Landkreis Ahrweiler) vorgefunden. Dort helfen sie nun unentgeltlich bei den Aufräum- und Abbrucharbeiten.

Reich berichtet von einem, „der selbst Menschen aus dem Wasser gerettet hat. Als er gehört hat, dass wir extra aus dem Allgäu acht Stunden heruntergefahren sind, hat der Mann vor Rührung geweint“. Dabei seien seine drei Begleiter und er längst nicht die einzigen Helfer von weiter her. Eben erst hätten sie eine Truppe Holzer aus Bad Tölz, die mit anpackten, kennengelernt. „Ebenso groß wie das Ausmaß der Zerstörung ist die Hilfsbereitschaft und Solidarität überall.“ Der habe selbst die Coronapandemie mit ihren Abstandsgeboten nicht den Garaus machen können.

Reich und sein Mitarbeiter schlafen im Lkw, auch Supermärkte gibt es keine mehr

Eine echte Unterkunft haben die Allgäuer freilich nicht: Reich und sein Mitarbeiter schlafen in ihrem Lkw, die anderen in einem Materialcontainer. Auch Supermärkte in der Nähe gibt es keine mehr. „Wir haben Verpflegung dabei aus der Heimat, die uns Gastronomen und Privatpersonen mitgegeben haben“, erzählt Kotz. Für die Einheimischen gebe es Essensstände.

Doch wie sind Reich und Kotz überhaupt auf die Idee für ihren Hilfseinsatz gekommen? „Na ja, wir dachten das ist besser als Sachspenden“, meint Dominik Reich. „Und die Bauarbeiten hier sind etwas, das wir können.“

Wie David Hey aus Marktoberdorf einen Hilfseinsatz für das Ahrtal mitorganisiert hat

Einen anderen Einsatz im Ahrtal hat David Hey aus Marktoberdorf mitorganisiert. Er startete einen Aufruf für Sachspenden, als er von einem Freund vom Klausenverein in Oberstaufen erfuhr, dass von dort aus ein Hilfstransport startet. „Ich war begeistert von der Resonanz. Über 20 Leute aus Marktoberdorf und Umland haben mir Sachen vorbeigebracht – eine Menge Sachen, bis die Garage voll war“, sagt Hey: Darunter Schaufeln, Werkzeug, Gummistiefel, Verlängerungskabel, Leuchten mit Akku, Powerbanks, Dosenravioli, viele Liter Trinkwasser, Babynahrung, Spielzeug, Kinderkleidung und Kinderwagen...

„Das Tolle an der Aktion ist, dass all die Sachen nicht einfach in ein Sammelzentrum im Kreis Ahrweiler gefahren werden“, sagt Hey. Vielmehr würden auch abgelegene Häuser dort mit einem großen Sprinter direkt angefahren. Der Hilfstransport startet am Wochenende.

Nach dem Unwetter in Rheinland-Pfalz: Eindrücke aus Mayschoß (Kreis Ahrweiler) Bild: dpa

