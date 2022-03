Woran es auch in Marktoberdorf bei der Wahl zum Pfarrgemeinderat hapert

Zur Wahl der Pfarrgemeinderäte verbreitet Bischof Bertram Meier Aufbruchstimmung. Er fordert auch junge Kräfte. So sieht es in Marktoberdorf aus.

19.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

„Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.“ Unter diesem Motto steht die Wahl zum Pfarrgemeinderat, die am Wochenende 19. und 20. März in den katholischen Pfarreien des Bistums Augsburg stattfinden. Die Abstimmung an sich wird den einzelnen Gemeinden unterschiedlich praktiziert, so auch in der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Wahl zum Pfarrgemeinderat

In Bertoldshofen ist eine Briefwahl vorgesehen, in Rieder und Marktoberdorf können die die Stimmen per Brief oder persönlich abgeben werden. In Marktoberdorf werden 14 Kandidaten gewählt, in Bertoldshofen acht. In beiden Gemeinden treten mehr Personen an, als in die Gremien einziehen können. Aber mit der Aufforderung von Bischof Bertram Meier, „wir brauchen junge Kräfte, die brennen für Jesus und sein Evangelium“, tut sich auch die Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf schwer. Jüngste im Bunde ist mit 19 Jahren Elena Osterried aus Bertoldshofen. In Marktoberdorf hält Dr. Simon Behr mit 31 Jahren die Fahne der Jugend hoch. Das Durchschnittsalter der Kandidaten liegt in Marktoberdorf bei 54 Jahren, in Bertoldshofen bei 51.

Lesen Sie auch: "Die Kirchenaustrittsflut in Marktoberdorf ist extrem!"