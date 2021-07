Gewaltiger Ärger bei Anwohnern am Langweg in Marktoberdorf über Lkw-Lärm und Staub. Wieso sich der Bau eines Bahnübergangs zur Entlastung weiter hinzieht.

06.07.2021 | Stand: 17:59 Uhr

Die einen schieben gewaltig Frust, bei den anderen macht sich blankes Entsetzen breit: Die Anwohner des Langwegs in Marktoberdorf haben erfahren, dass es mit der erhofften Entlastung der Straße vom Schwerlastverkehr durch einen neuen Bahnübergang so schnell nichts wird. In einem Antwortschreiben an Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell hat die DB Netz AG klargemacht, dass an einen Bau vor 2030 nicht zu denken ist.