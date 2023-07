Kein Schlangestehen mehr beim Anmelden für die Günztaler Ferienfreizeit

Angebote der Günztaler Ferienfreizeit kann man nun digital buchen. Es gibt noch freie Plätze für Bogenschießen, Eselwandern und mehr.

07.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Michaela Wölfle erntete verdienten Applaus vom Marktgemeinderat: Ihr ist es zu verdanken, dass die beliebte Günztaler Ferienfreizeit für die anmeldenden Eltern erstmals nicht mit Schlangestehen im Obergünzburger Rathaus beginnt: Sie hat ein digitales Anmeldeprozedere entwickelt, bei dem sowohl die Vereine und Institutionen ihre Angebote selbst eintragen als auch die Eltern die Plätze online buchen können.

Das Veranstaltungsprogramm samt Anmelde-Login ist auf der Website der Marktgemeinde Obergünzburg zu finden. Nur zum Bezahlen muss man noch ins Rathaus kommen. Ab 2024 soll auch das digital möglich sein.

Bei der Günztaler Feiernfreizeit sind noch Plätze frei

Von den ursprünglich 29 Angeboten sind zwar einige schon ausgebucht, aber es gibt noch etliche freie Plätze bei Aktivitäten wie einem Erlebnistag mit der Feuerwehr, Bogenschießen bei den Feuerschützen, Wandern mit Eseln, bei Bastelangeboten in der Alten Woag sowie im Familienstützpunkt oder für eine Lesenacht mit den Olchis in der Bücherei.

Gute Nachrichten hatte Bauamtsleiter Gunther Herz für den Marktrat: Am Feuerwehrhaus konnte das Gerüst bereits abgebaut werden, der Innenausbau kommt dank der großen Eigenleistungen der Feuerwehrler gut voran. Ziel ist es, die Arbeiten bis zur „Langen Nacht der Feuerwehr 2023“ am 23. September abzuschließen. Zu diesem Anlass soll auch ein kleiner Festakt mit Segnung stattfinden, am 24. September dann ein Tag der offenen Tür.

Anwohner aufgepasst: Krautgartenweg in Ebersbach vorübergehend gesperrt

Bei der Pflegerschloss-Sanierung konnten laut Bauamtsleiter Herz die überraschend aufgetauchten statischen Probleme mittlerweile gelöst und die betroffenen Wände und Decken ertüchtigt werden. Damit dürfte der Umzug von den Containern an der Rösslewiese zurück ins Rathaus im Oktober 2023 stattfinden.

Im Baugebiet Ebersbach-West haben die Erschließungsarbeiten plangemäß begonnen, die Anwohner müssen sich auf vorübergehende Sperrungen des Krautgartenwegs einstellen.