Kein TV und Internet für Vodafone-Kunden in Thalhofen: Wann ist die Störung vorbei?

Seit Tagen gibt es in Thalhofen Internet-Ausfälle. Wie lange die Störung anhält und wieso die Stadt die "schlechte Kommunikation" von Vodafone beklagt.

02.02.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Bereits seit einigen Tagen leben mehr als 200 Haushalte in Thalhofen sehr enthaltsam: Kein Internet, TV oder Telefon. Was für den ein oder anderen wie eine willkommene mediale Auszeit klingt, ist für viele ein großes Ärgernis. "Mir reicht es", sagt ein Anwohner zu den Internet-Problemen.

Der Internet-Ausfall liegt an einem defekten Kabel

Grund für diese Störung ist laut Vodafone-Pressesprecher ein Defekt an einem unterirdisch liegenden Kabel. Für die aufwendigen Reparaturen müsse die Straßendecke der Johann-Georg-Fendt-Straße geöffnet werden. Dafür habe Vodafone bereits Anfang Januar einen Antrag bei der Stadt gestellt - die Kommune lehnte diesen jedoch ab. Die Begründung: An der Straße habe es erst vor kurzem Bauarbeiten gegeben, eigentlich bestehe nun ein vierjähriges Aufgrabungsverbot. Daher wollte die Stadt nur aufbaggern, wenn es dafür einen zwingenden Grund und keine Alternative gebe.

Bürgermeister Hell: "Keine vernünftige Kommunikation mit Vodafone möglich!"

Im Zug der Absage habe die Stadt bei dem Mobilfunkunternehmen gefragt, ob eine alternative Reparaturlösung möglich sei, bei der ein Aufbaggern vermieden werden kann. „Aber mit Vodafone war überhaupt keine vernünftige Kommunikation möglich", sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Das Unternehmen reagierte nicht auf die Mail. Auch im Vorfeld sei die Verständigung nicht möglich gewesen.

Denn Vodafone ist dem Bürgermeister zufolge nicht nur als einziges eingeladenes Unternehmen nicht zu den sogenannten Spatengesprächen gekommen (in denen es um die Leitungsverlegung vor dem Zumachen der Baustelle ging), sondern sei „nicht einmal in der Lage gewesen, auf E-Mails mit Rückfragen der Stadt zu reagieren“ und das zu keinem Zeitpunkt.

Wie konnte die Leitung beschädigt werden?

Aber wieso sind die Kabel überhaupt beschädigt? Die Hausverwaltung Honora, die Wohnanlagen in Thalhofen betreut, äußert sich wie folgt: „Nach Rücksprache mit dem Bereichsleiter im Allgäu sind in Marktoberdorf bei den letzten Asphaltsanierungen durch die Stadt Marktoberdorf die Kabel der Firma Vodafone beschädigt worden." Spekulationen zur Ursache der Störung grassieren mehrere. Die Stadt selbst kann dazu nichts sagen.

Die Bauarbeiten haben begonnen: Gibt es nun bald wieder Internet in Thalhofen?

Für Thalhofener Vodafone-Kunden gibt es nun einen Lichtblick: Am Mittwoch haben sich Stadt, Baufirma und Vodafone getroffen und die Leitungsschäden lokalisiert. Laut Vodafone sollen die Grabungsarbeiten bereits am Donnerstagvormittag beginnen. "Ob die großräumige Störung in Thalhofen damit behoben werden kann, kann laut Auskunft von Vodafone erst nach Austausch der defekten Muffe sicher gesagt werden", sagt Hannah Fischer, die Pressesprecherin der Stadt. Ein Techniker des Mobilfunkunternehmens ist am Donnerstag ebenfalls vor Ort, um gegebenenfalls weitere Störungen zu orten. Wenn keine weiteren Defekte vorliegen, sollte Vodafone zufolge die Störung im Laufe des Tages behoben sein.

