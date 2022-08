Keine Traktoren mehr auf Halde - neuer Absatzrekord wird angepeilt

Fendt will heuer sein 20.000 plus Traktoren Ziel erreichen - und hat seinen Überhang an unfertigen Traktoren abgebaut.

26.08.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Seinen Lagerbestand an vielen hundert unfertigen Traktoren konnte AGCO/ Fendt in Marktoberdorf über den vierwöchigen Betriebsurlaub fast komplett abbauen. Das berichtete Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt-Geschäftsführung, am Freitag. Wie berichtet, standen bei Fendt sowie auf angemieteten Fremdflächen in den vergangenen Monaten viel mehr Schlepper als sonst auf Halde, weil bestimmte Bauteile wegen der globalen Lieferkettenkrise nicht beziehungsweise rechtzeitig ankamen. „Ohne die Nacharbeit im Betriebsurlaub wären wahrscheinlich über 2000 unserer Traktoren nicht auf den Markt gekommen“, sagte Gröblinghoff bei der Internationalen Fendt-Pressekonferenz in Wadenbrunn bei Würzburg.

Die Lieferkrise, die laut Gröblinghoff von Halbleitern und Chips bis hin zu ganz einfachen Ausrüstungsgegenständen reiche, sei aber nicht ausgestanden – im Gegenteil: Gerade bei Chips gebe es immer Engpässe, die Preise hätten sich zum Teil verhundertfacht. „Das Problem wird in den nächsten 24 Monaten weitergehen“, sagte der Fendt-Chef. Er erzählte auch, dass das Unternehmen oft erst sechs, sieben Tage vorher von seinen Lieferanten erfahre, „dass ein bestimmtes Teil nicht lieferbar ist“. Aber man habe sich grundsätzlich dazu entschieden, dennoch die Produktion so weit wie möglich durchlaufen zu lassen und sie nicht zu stoppen.

Der Landtechnikhersteller zog aber insgesamt eine sehr positive Geschäftsbilanz: Die Auftragsbücher von AGCO/Fendt mit Stammsitz in Marktoberdorf sind voll. Von zehn bzw. elf Monaten Auftragsvorlauf sprach Christoph Gröblinghoff. Und erneut peilt der Landtechnikhersteller es an, deutlich über 20.000 Traktoren zu produzieren und verkaufen. Im vergangenen Jahr waren es am Ende 19.160. "Schon jetzt sind die Werke aber darauf angelegt, 24.000 oder 25.000 zu produzieren", betonte Gröblinghoff.

Entsprechend wachse auch die MItarbeiterzahl bei Fendt deutschlandweit weiter. Diese ist - Corona zum Trotz - und trotz des allgegenwärtigen Themas Fachkräftemangel seit dem Jahr 2017 von 4928 auf inzwischen 6730 Mitarbeiter angestiegen. "Es geht uns wirklich gut", sagte Gröblinghoff mit Blick auf weiterhin boomende Agrarmärkte. In Europa würden im Jahr rund 190.000 Traktoren verkauft - und Fendt will seinen Anteil daran weiter ausbauen: Bei Traktoren mit mehr als 80 PS liege der Anteil bereits bei 13,2 Prozent. Bei Trakto