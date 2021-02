Mit einer solchen "Paketflut" wie seit Beginn der Corona-Pandemie hatte Jörg Dietrich Achenbach noch nie zu tun. Was er als Zusteller im Ostallgäu alles erlebt.

13.01.2021 | Stand: 18:21 Uhr

Was Jörg Dietrich Achenbach nach Feierabend tut? Nichts nach Möglichkeit. Außer man betrachtet „noch schnell was essen und dann vor dem Fernseher einschlafen“, wie der Postbote sagt, als aktive Tätigkeit. „Sport brauch ich jedenfalls keinen mehr.“ Gut, dass seine Muckibude wegen Corona eh zu ist. Achenbach hat sich in den vergangenen Monaten im Job mehr als genug bewegt.