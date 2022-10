Kellerbrand am Gymnasium Marktoberdorf: Schüler kollabiert

Die Feuerwehr Marktoberdorf hatte am Mittwochmorgen am Gymnasium alle Hände voll zu tun. Dort brannte es nicht nur im Keller.

26.10.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Am Gymnasium Marktoberdorf haben am Mittwoch mehrere Papierkörbe gebrannt. Infolgedessen hat ein Schüler eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilt die Feuerwehr Marktoberdorf mit. Die Einsatzkräfte wurden Mittwochmorgen alarmiert. Es stellte sich heraus, dass in einem Kellerflur Papier gebrannt hatte. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten und lüftete den Bereich mit einem Großraumlüfter durch.

Erst brennt es im Keller, dann im zweiten Stock: Feuerwehr Marktoberdorf löscht Brände

Als die Feuerwehrler ihren Einsatz beenden wollten, teilte ihnen eine Lehrkraft mit, dass in zwei Klassenzimmern im zweiten Stock Papierkörbe brannten. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging das Feuer von selbst aus, beziehungsweise konnte schnell gelöscht werden. Jedoch waren beide Räume stark verraucht. Die Feuerwehrkräfte versorgten dann noch einen Schüler, der aufgrund einer Rauchgasvergiftung kollabiert war. Bei den Bränden handelt es sich augenscheinlich um Brandstiftung.

