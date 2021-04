Kiesabbau sorgt für Zoff: Marktoberdorfer Bauunternehmen in der Kritik

Öl verlierende Maschinen und viel Schmutz: Erneut gibt es Vorwürfe gegen das Marktoberdorfer Bauunternehmen Hubert Schmid. Das Landratsamt relativiert.

06.04.2021 | Stand: 12:20 Uhr

Nachdem 2020 wegen des zu hohen Wasserstands kein Kiesabbau im Forggensee möglich war, setzen die Bauunternehmen heuer alles daran, das verlorene Jahr reinzuholen. Zumindest vermittelt sich demjenigen dieser Eindruck, der auf den Straßen unterwegs ist. Muldenkipper um Muldenkipper rollen aus dem Forggensee, dass es nur so staubt. Und das heuer erstmals von zwei Seiten. Denn nach jahrelangen Querelen sicherte sich eine Arbeitsgemeinschaft um das Marktoberdorfer Unternehmen Hubert Schmid eine zweite Zufahrt in den See, um weiterhin Kies abbauen zu können. Und die hat nun Ärger am Hals.