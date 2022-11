Kinder in Marktoberdorf mit Messer bedroht

Ein bisher unbekannter Jugendlicher hat auf einem Spielplatz in Marktoberdorf eine Gruppe Kinder mit einem Taschenmesser bedroht. Wie es dazu kam.

08.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Ein Teenager hat am Montagnachmittag fünf Kinder auf dem Spielplatz "im Gschlatt" in Marktoberdorf mit einem Taschenmesser bedroht. Nach Angaben der Polizei stritten die sieben- bis achtjährigen Kinder miteinander, was den etwas älteren Täter dazu veranlasste einzuschreiten. Er zog eines der Kinder bei Seite und sagte den anderen, sie sollen den Jungen in Ruhe lassen, sonst steche er sie ab. Dabei hielt er den Kindern ein Taschenmesser entgegen und klappte es auf.

Die Polizei sucht den Täter: So wird er beschrieben

Dem Anschein nach handelte es sich bei dem Täter und einen Bekannten eines der fünf Kinder. Als der Vater eines der Kinder hinzukam, rannte der Täter davon. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: 1,70 Meter groß, kräftige Statur, geschätztes Alter ungefähr zwölf Jahre. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Marktoberdorf unter 08342/96040 entgegen.

