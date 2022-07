Einen Wasserschaden hat es im Kindergarten Sonnenschein in Obergünzburg gegeben. Eine betroffene Gruppe zieht nun für einige Zeit in die alte Mädchenschule ein.

16.07.2022 | Stand: 17:51 Uhr

Obergünzburg Im Kindergarten Sonnenschein in Obergünzburg hat es einen Wasserschaden gegeben. Im ersten Obergeschoss sind Warmwasserleitungen gebrochen und das Wasser habe sich im unteren Stockwerk verteilt. Darüber wurde der Marktgemeinderat Obergünzburg in seiner Sitzung am Dienstagabend informiert. (Lesen Sie dazu auch: So will Obergünzburg mehr Wohnungen schaffen )

