Warum 1200 Vorschulkinder in Ostallgäuer Wäldern im Boden wühlen und Tannenzapfen sammeln

Was die Vorschulkinder in 58 Gruppen aus dem ganzen Ostallgäu bei den Walderlebnistagen gemacht haben.

28.06.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Fast 1200 Vorschulkinder haben in den vergangenen Wochen wieder mit unterschiedlichen Waldführern die Wälder im Ostallgäu erkundet. Diese Walderlebnistage werden seit Jahren vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren (AELF) im ganzen Landkreis angeboten. Bei dreistündigen waldpädagogischen Führungen zu verschiedenen Themen entdeckten die Kinder durch viele spielerische und lehrreiche Aktivitäten einiges im Ökosystem Wald.

Den Wald mit allen Sinnen erleben

Försterin Petra Angerer vermittelte in ihrer Führung, dass auf und in dem Waldboden richtig was los ist. Die Kinder dürfen Waldschätze in Form von Zapfen oder besonderen Pflanzen suchen, mit den eigenen Händen richtig im Boden wühlen oder Bodentiere sammeln. Es geht darum, den Wald mit allen Sinnen zu erleben und auch mal richtig dreckig nach Hause zu kommen.

Die Begeisterung, während den erlebnisreichen Spielen war den Kindern anzusehen, obwohl das Wetter nicht immer mitspielte. Försterin Angerer erklärt: „Ziel ist, den Kindern zu zeigen, dass man im Wald viel Spaß haben kann und ihre Begeisterung für den Wald zu wecken.“

Insgesamt nahmen 58 Kindergartengruppen aus dem ganzen Ostallgäu teil. Die Wälder, zu denen die Kinder fuhren beziehungsweise liefen, reichten von Füssen bis nach Buchloe.

Was ist eigentlich Waldpädagogik?

Die nächsten Walderlebnistage finden im Herbst für die dritten Klassen statt. Dazu sind alle Grundschulen des Ostallgäus eingeladen. Zusätzlich bietet das Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies auf Anfrage Führungen zu verschiedenen Themen des Waldes für jede Altersklasse an.

Waldpädagogik ist laut AELF ein pädagogischer Ansatz, der auf den Wald neugierig machen will. Die Teilnehmer sollen bei den vielfältigen Zusammenhängen in der Natur und bei der Bewirtschaftung des Waldes ins Staunen geraten und erkennen, wie wertvoll Wälder für die Menschen sind.

