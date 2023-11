"Es war schon immer mein Traum": Warum eine Obergünzburgerin als Tagesmutter arbeitet

Wenn Eltern keinen Krippen- oder Kitaplatz finden, dann können Tagesmütter eine Alternative sein. Ein Blick in den Arbeitsalltag.

16.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Stephanie Egger liebt die Arbeit mit Kindern. „Sie eröffnen einem jeden Tag eine neue Welt“, sagt sie. Zu ihren Füßen sitzt Felix (11 Monate) in einer kleinen Kinderwippe und schaukelt vergnügt hin und her. Das hat er gerade neu gelernt. Ein paar Meter weiter versucht Leon (15 Monate), farbige Tierfiguren in die passenden Schalen zu sortieren.

