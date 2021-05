Kindergarten Stötten kauft für 140 000 Euro neue Möbel

Der erweiterte Kindergarten in der Auerberg-Gemeinde wird neu ausgestattet. Wie die Krippengruppe in Stötten aufgestockt wird.

28.05.2021 | Stand: 16:18 Uhr

Für knapp 140 000 Euro soll der Kindergarten in Stötten am Auerberg neue Möbel bekommen. Eine entsprechende Summe ist auch in den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde eingestellt worden. Einstimmig nahm der Gemeinderat Stötten ein vorliegendes Angebot an.

Den Stöttener Kindergarten gibt es seit 1987

Im Jahr 1987 wurde der Stöttener Kindergarten mit zwei Gruppen eröffnet. In den folgenden Jahren wurde aus der einen Gruppe eine Kombigruppe. Da jedoch der Bedarf für eine Krippengruppe ständig wuchs, war ein Anbau an das bestehende Gebäude unumgänglich. Dieser ist inzwischen auch bereits fertiggestellt und bezogen. Derzeit werden die Räume im Altbau renoviert. Danach werden die Kleinsten in einer eigenen Krippengruppe betreut, die auf 15 Kinder aufgestockt wird.

Kindergartenleiterin Elke Kreitmair hat gemeinsam mit dem Finanzausschuss vor Ort den nach mehr als 30 Jahren notwendigen Möblierungsbedarf der Räume festgestellt, teilte Bürgermeister Ralf Grube in der Sitzung mit. Danach habe der Finanzausschuss den Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung informiert. Im Gremium seien sich alle einig gewesen, hier die Summe von 140 000 Euro „in die Hand zu nehmen“.

Bestimmte Möbel werden in der Kita weiterhin genutzt

Die Kosten beliefen sich nun für die Möblierung des Neubaus auf 63 756 Euro, für den Altbau auf 60 069 Euro und für die neue Gruppe noch zusätzlich auf 13 036 Euro – insgesamt also auf 136 861 Euro. Einstimmig wurde das Angebot angenommen. Zuvor hatte Kreitmair auf Frage von Gemeinderätin Rita Kämpf bestätigt, dass die für die Kombigruppe bereits neu angeschafften Möbel auch weiterhin genutzt werden.

Wie Bürgermeister Grube außerdem berichtete, wurden für die im Altbau des Kindergartens notwendigen Schlosserarbeiten vier Firmen um ein Angebot gebeten. Zwei Angebote seien eingegangen, wobei eine Firma nicht alle Positionen erfüllen konnte. Mehrheitlich beschlossen die Räte, das vorliegende Angebot in Höhe von brutto 14 175 Euro anzunehmen. Zum Schluss bedankte sich Kreitmair beim Gremium für die Unterstützung des Kindergartens und dessen Teams.

