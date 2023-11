Kinderoper "Pinocchio" kommt im Modeon Marktoberdorf auf die Bühne

Die Kinderoper läutet in Marktoberdorf traditionell die Vorweihnachtszeit ein. In diesem Jahr steht Pinocchio auf dem Programm - und auf der Bühne.

28.11.2023 | Stand: 15:47 Uhr

Sie erfreut sich nicht nur großer Tradition, sondern auch großer Beliebtheit: Die Kinderoper im Modeon Marktoberdorf läutet seit vielen Jahren die Vorweihnachtszeit in der Ostallgäuer Kreisstadt ein. Auch dieses Jahr lockt die Bürgerstiftung Ostallgäu mit einem musikalischen Schauspiel wieder Familien am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr ins Modeon. Auf der Bühne ist ein bekanntes Stück zu sehen und eine Marionette mit einer langen Nase, die sich nichts sehnlichster wünscht, als ein richtiger Junge zu werden.

Pinocchio erwacht im Modeon Marktoberdorf zum Leben

„Pinocchio Aventüren“ lautet das Stück, das das Kammerorchester „concierto München“ unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto und das Ensemble des Puzzletheaters München aufführen. „Es war einmal ein Stück Holz“ - so beginnt die fantastische Geschichte von Carlo Collodi. Sie wird mit Melodien von Gioachino Rossini in Szene gesetzt. Neben dem frechen Pinocchio erwachen Geppetto, die sprechende Grille und die gute Fee zum Leben.

Bürgerstiftung Ostallgäu hat "Klassik für Kinder" etabliert

In Marktoberdorf ist es mittlerweile Tradition, dass die Kinderoper im Modeon aufgeführt wird. Das Besondere: Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre nur fünf Euro, Personen über 15 Jahre zahlen sieben Euro. Dass die Preise so niedrig gehalten werden können, ist der Bürgerstiftung Ostallgäu zu verdanken, mit dem Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell als Schirmherr. Mit „Klassik für Kinder“ sorgt die Bürgerstiftung Ostallgäu dafür, dass schon die Kleinsten Opernmusik erfahren können und der Eintritt für alle erschwinglich ist.

Tickets für die diesjährige Vorführung am 3. Dezember um 15 Uhr gibt es unter www.buergerstiftung-oal.de oder in der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.