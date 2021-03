Müssen Ostallgäuer Kinder bald wieder daheim bleiben?

Wenn die Inzidenz im Ostallgäu weiter über 100 bleibt, hat das für die Kitas und Schulen Folgen. Ein Kindergarten ist teilweise schon wieder geschlossen.

15.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Nach nur drei Wochen mit eingeschränktem Regelbetrieb müssen die Kindertagesstätten in Marktoberdorf womöglich in der kommenden Woche zurück in den Notbetrieb. Auch den Marktoberdorfer Schulen droht wieder Homeschooling. Grund sind die konstant hohen Inzidenzen im Landkreis Ostallgäu, die seit Tagen über 100 liegen. In den Marktoberdorfer Kitas und Schulen sorgen die erneut strengeren Maßnahmen für Enttäuschung. Aktuell gibt es einen Corona-Fall im Adalbert Stifter Kindergarten in Marktoberdorf – und auch in Schulen sind neue Quarantänefälle bekannt geworden. Während für das öffentliche und private Leben schon ab Mittwoch wieder die strengeren Corona-Regeln vom 8. März gelten, läuft der Betrieb in Kitas und Schulen dennoch zumindest bis zum Ende der Woche wie gehabt weiter.