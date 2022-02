Kino, Konzert und Kabarett: Diese Veranstaltungen finden diese Woche in Marktoberdorf statt

In Marktoberdorf ist die kommenden Tage kulturell einiges geboten. Welche Corona-Regeln im Kino und bei Konzerten gelten.

21.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Erleichterung war am Freitag im Mobilé Marktoberdorf deutlich zu spüren: Endlich wieder Theater. Pünktlich zur Premiere wurden zudem die Corona-Regeln für Kunst und Kultur gelockert. Aus 2G-Plus wurde 2G. „Für uns heißt 2G auch: Kino Geht Gut!“, schreibt die Filmburg Marktoberdorf auf ihrer Facebook-Seite. Dort stehen wie in der Bayerischen Musikakademie und im Modeon einige Veranstaltungen an.

2G-Plus wird zu 2G: Keine Testpflicht mehr für Geimpfte und Genesene

Seit Donnerstag, 17. Februar, gilt in vielen Bereichen in Bayern die 2G-Regel. Das betrifft Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen und Kinos. Für einen Museumsbesuch gilt die 3G-Regel.

In der Filmburg stehen die Woche sechs Filme auf dem Programm: „Respect“, „Wanda, mein Wunder“, „Walchensee Forever“, „House of Gucci“, „Á la Carte – Freiheit geht durch den Magen“ und „Contra“. Am Sonntag, 27. Februar, zeigt die Filmburg um 15 Uhr als einziges Kino in Deutschland den Animationsfilm „Wolfwalkers“.

Veranstaltungen am Rosenmontag in Marktoberdorf

Am Rosenmontag, 28. Februar, ist in Marktoberdorf einiges geboten: In der Bayerischen Musikakademie findet ab 15 Uhr der Bayerische Faschingssalon statt. Unter der Leitung von Roland Weske aus Jena spielt das Bayerische Liebhaberorchester. Eintritt ist frei. Eine Anmeldung unter www.modakademie.de ist nötig. Im Modeon spielt am Rosenmontag ab 20 Uhr Brass Band Berlin. Es gibt noch Restkarten. Diese sind bei der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf, beim Allgäuer Medienzentrum Kempten unter 0831/206-190 oder 0831/206-5555 und bei CTS Eventim erhältlich.