Neue Pfarrerin in Obergünzburg freudig begrüßt

Henriette Gößner tritt ihr Amt als Obergünzburgs Pfarrerin an. Gemeinsam mit ihrer Familie ist sie ins Allgäu gezogen und wurde feierlich willkommen geheißen.

01.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sonnenschein begleitete den Festzug in Obergünzburg vom Gemeindehaus in die voll besetzte Elisabethenkirche zur Einführung von Pfarrerin Henriette Gößner. In seiner Begrüßung wünschte sich Klaus Dinkel, dass nun für lange Zeit Schluss sei mit der Vakanz für die Evangelischen im Günztal. In den vergangenen elf Jahren hatte der Pfarrer von Marktoberdorf dreimal dort die Vertretung übernommen.

So würde die neue Pfarrerin in Obergünzburg vorgestellt

Mit Humor bedankte sich Dinkel bei Gemeindesekretärin Sylvia Kalweit für die sehr gute Zusammenarbeit. Ein Dank ging auch an den Kirchenvorstand und die Prediger, die in den vergangenen Monaten die Gottesdienste hielten.

Pfarrer Wolfgang Krikkay stellte Gößner mit ihrer Familie vor. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn kommt sie vom fränkischen Hesselberg ins Allgäu. Ihr beruflicher Weg führte Henriette Gößner von Montpellier in Frankreich über Coventry nach Beyerberg, wo sie 15 Jahre als Pfarrerin tätig war.

Die erste Predigt Henriette Gößners drehte sich um Vertrauen

Nach der Einführung hörte die Gemeinde die erste Predigt ihrer neuen Pfarrerin. Dabei stellte sie das Wort Vertrauen ins Zentrum. Das Vertrauen eines Menschen sei etwas sehr Wertvolles. Es könne zermürbt, aber auch zerstört werden. Gößner warb um neues Vertrauen in Gott, aber auch in die Kirche. Gerade Pfarrer sollten es ernst nehmen, wenn Menschen sagen, dass sich der Gang in die Kirche nicht mehr lohnt.

Von allen Seiten wird die neue Pfarrfamilie freudig begrüßt

Günter Räder als Vertrauensmann des Kirchenvorstandes begrüßte viele Ehrengäste zum Empfang. Als stellvertretender Landrat übermittelte Obergünzburgs Bürgermeister Lars Leveringhaus die Glückwünsche des Landkreises. Da die Pfarrfamilie gerne wandert und das Allgäu entdecken will, gab es dazu für die Rast vom Markt Obergünzburg ein Brotzeitbrett und ein Messer als Geschenk. Dazu passten Brot und Käse von Günzachs Bürgermeisterin Wilma Hofer.

Auch 2. Bürgermeister Thomas Huith (Untrasried) und Kraftisrieds 2. Bürgermeisterin Iris Plonski sprachen Grußworte. Auf die ökumenische Zusammenarbeit freuen sich Pfarrer Walter Böhmer von der katholischen und Günter Rode von der Neuapostolischen Kirche. Als Teil der evangelischen Pfarrerschaft im Dekanat Kempten begrüßte Pfarrerin Barbara Röhm aus Kaufbeuren die Pfarrfamilie.

Henriette Gößner ist nicht nur Pfarrerin, sondern auch Religionslehrerin

Zu Gößners Aufgaben gehört der Schulunterricht. Bernhard Mayer, Leiter der Grund- und Mittelschule, begrüßte sie als neue Religionslehrerin. Zusammen mit Pfarrer Böhmer hatte sie zu Beginn ihres Dienstes schon 115 Erstklässler in einem ökumenischen Gottesdienst gesegnet. Einen Dank für ihren Einsatz in der Vakanzzeit überreichte Räder den Prädikanten Angelika Bauer aus Marktoberdorf und Stefan Sörgel aus Obergünzburg sowie Ruhestandspfarrer Uli Gampert. Der Kirchenchor unter Leitung Margit Bauers umrahmte den Empfang musikalisch.

