Ostallgäuer Jugendliche zu Besuch im EU-Parlament

Wie können junge Menschen im Ostallgäu an demokratischen Prozessen beteiligt werden? Um diese Fragen ging es bei einer Fahrt ins EU-Parlament in Brüssel.

30.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Demokratische Teilhabe für alle – unter diesem Motto hat der Bayerische Jugendring dieses Jahr den sechsten Bayerischen Tag der Jugend in Brüssel organisiert. Die Kommunalen Jugendpflegerinnen im Ostallgäu, Anna Heiland und Ricarda Klinger, sowie Pia Hörmann vom Jugendbeirat Buchloe nahmen an der Fahrt im Juli teil.

Projekt #how2demokratie befasst sich mit den Themen Wahlen, Alltagsrassismus oder Jugendkonferenzen

Insgesamt wurden bayernweit fünf Projekte ausgewählt, die sich mit dem Thema Demokratie befassen. Der Kreisjugendring und die Kommunale Jugendarbeit Ostallgäu gehörten mit ihrem Projekt „#how2demokratie“ zum Teilnehmerkreis. Das Projekt beinhaltet unter anderem Materialkisten zu den Themen Wahlen, Alltagsrassismus oder Jugendkonferenzen und die Organisation der „Langen Nacht der Demokratie“.

Lesen Sie auch: Warum der Kreisjugendring Ostallgäu Wählen mit 16 fordert

Das Programm war vielfältig: Am Montag besuchte die Gruppe das Europaviertel mit dem Europaparlament und dem Parlamentarium. Am Dienstag stand dann der große „Bayerische Tag der Jugend“ an mit Begrüßung in der Bayerischen Vertretung und Input zur europäischen Jugendpolitik und Teilhabe auf EU-Ebene, Workshops mit Fachleuten aus Brüssel zu den unterschiedlichsten Themen der Teilhabe.

Mit den Vertreterinnen und Vertretern des EU-Parlaments ins Gespräch kommen

Der Tag gipfelte in einer großen Abendveranstaltung mit Diskussion mit politischen Entscheidungsträgerinnen, Berichterstattern aus den Workshops und Empfang an den Infoständen der einzelnen Projekte. Anna Heiland, Pia Hörmann und Ricarda Klinger bekamen dabei die Möglichkeit, mit Vertreterinnen und Vertretern des EU-Parlaments ins Gespräch zu kommen.

Mit der Vizepräsidentin Katarina Barley konnten sich Anna Heiland und Ricarda Klinger sowohl über „how2demokratie“ als auch über Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene oder über die Abwicklung europäischer Förderprogramme wie Leader austauschen.

Weitere Projekte im Ostallgäu umsetzen

Anna Heiland und Ricarda Klinger profitierten laut einer Pressemitteilung von der Fahrt für ihre Arbeit als Kommunale Jugendpflegerinnen.Sie freuen sich darauf, viele weitere Beteiligungsprojekte im Ostallgäu umzusetzen.

Die Materialkisten können beim Kreisjugendring und der Kommunalen Jugendarbeit kostenlos ausgeliehen werden und sind besonders für Jugendgruppen und Schulklassen konzipiert. Informationen unter Telefon 08342/911811 oder per E-Mail an info@kjr-ostallgaeu.de.

Lesen Sie auch: 4782 Stunden im Ehrenamt: Wie sich Ostallgäuer Schüler engagieren