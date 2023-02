Klage gegen Gaudiwurmball in Marktoberdorf abgeschmettert

Die Feier im FSV-Festzelt, eine der großen Partys nach dem Marktoberdorfer Faschingsumzug, darf am Sonntag wie geplant stattfinden. Warum sie zu platzen drohte.

17.02.2023 | Stand: 16:29 Uhr

Partys danach gehören zum Oberdorfer Gaudiwurm wie rote Nasen zum Clownskostüm. Um so größer war daher die Aufregung in der Stadt Marktoberdorf, als eine Bürgerin den beliebten Gaudiwurmball des Sportvereins FSV verbieten lassen wollte. Dieser soll am Sonntagnachmittag und -abend im Festzelt auf der Festwiese beim Modeon steigen. (Lesen Sie hier einen großen Vorbericht zum Oberdorfer Gaudiwurm 2023.)

