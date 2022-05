Klangfarben aus aller Welt: Internationales Konzert in der Filmburg Marktoberdorf

In der Filmburg Marktoberdorf treten drei Gruppen auf, die unterschiedlicher nicht sein können. Doch sie haben eine Gemeinsamkeit.

19.05.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Freude, gemeinsam Musik zu machen, stand Pate beim Konzertauftritt „Lust auf Musik“ in der Filmburg. Internationale Gäste brachten eine reiche Palette weltweiter Klangfarben und völkerübergreifender Rhythmen nach Marktoberdorf. Dabei gaben die Al Kurdi-Brüder aus Damaskus einen faszinierenden Einblick in die sakrale arabische Kunstmusik. Sie sind im Allgäu heimisch geworden und traten schon beim Pfingstfestival Musica Sacra in Marktoberdorf auf. Der ausgebildete Rezitator und Vorsänger Abdul Rahman Al Kurdi und vier seiner Brüder zogen das Publikum in Bann mit virtuoser arabischer Singkunst und beschwörenden Gesängen von Gottesliebe und Friedenssehnsucht.

Allgäuer Ensemble "Triollage" spielt in Marktoberdorf

Auch das Trio „Triollage“ ist im Allgäu beheimatet, doch holt es sich seine rhythmischen Inspirationen aus der ganzen Welt. Die polnische Cellistin Malgorzata Grzanka-Räth, der Allgäuer Klarinettist Frank Steckeler und der bosnische Akkordeonist Alen Gadzun erwiesen sich als Erzmusikanten. Mit ihrem fantastischen Instrumentarium spielten sie auch experimentelle eigene Stücke. Sie beflügelten den Filmburg-Musikabend vor allem mit halsbrecherischer serbischer Rhythmik, mit wirbelnden irischen Tänzen und der bebenden Wucht von Astor Piazzollas argentinischem „Tanguango“. Da zeigte gerade das Akkordeon seine reißerische Ausdruckskraft.

Harald Rüschenbaum begeistert mit seinem Allstar-Trio

Drummeister Harald Rüschenbaum betörte das zahlreiche Publikum mit einem absoluten Allstar-Trio. Seit Jahrzehnten agiert er als wundervoller Jazzbotschafter. Doch diesmal schien er selbst inspiriert und lief am Drumset mit silbrigen Besensensationen zu Hochform auf. Kein Wunder, denn Maruan Sakas, der bereits öfter in seinen Formationen auftrat, entpuppte sich am Flügel wieder als notorischer Tastenzauberer. Auch der 37-jährige Münchener Dozent ist von arabischer Kunstmusik beeinflusst und verwebt unvergleichlich expressive klassische Melodik mit jazzigem Rhythmus-Sprengstoff. Daneben erwies sich der slowakische Gast Peter Cudek aus München als überragender Philosoph am Kontrabass. Nicht umsonst pilgerte er immer wieder zu Basslegende Ron Carter nach New York. Mit weichen Griffen entfaltete er einen absoluten Klangsog am Kontrabass. Die drei Jazzkünstler warfen sich locker die Bälle zu und verwandelten aus dem Stegreif „On Green Dolphin Street“ oder Antonio Carlos Jobims brasilianischen Klassiker „Chega de saudade“ („No More Blues“) in poetische Wundernummern. Zum Abschluss versenkten sie sich in die Ballade von Jazzpianist Horace Silver als Titel der Stunde: „Peace“.