Klangvolle Verbindung: Siebzehnter Internationaler Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf

Internationales Flair kommt beim renommierten Chorwettbewerb in Marktoberdorf in der ersten Juniwoche auf. 300 Sängerinnen und Sänger zeigen, was sie können.

29.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Rascheln im Publikum, ein letztes Räuspern, dann ist es ganz still im Veranstaltungshaus Modeon in Marktoberdorf. Spannung in der Luft. Langsam rollt die erste Klangwelle an, bis sie immer stärker wird. Ein Auf und Ab - das Publikum wird von den Stimmen der Chorsänger in ein intensives Klangbad getaucht. Zum 17. Mal findet über Pfingsten der Internationale Kammerchor-Wettbewerb statt, zu dem 300 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt erwartet werden, unter anderem aus Indonesien, Südafrika und den USA. (Lesen Sie dazu auch: Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf: Warum der russische Chor nun doch nicht antritt)

Statt langer Reisen ins Ausland kommt die Welt ins Ostallgäu

Das hohe künstlerische Niveau und die Internationalität versprechen Hörgenuss vom Feinsten: Der Wettbewerb, der vom Verein MODfestivals organisiert wird, gilt weltweit als einer der renommiertesten für Kammerchöre. Keine lange, komplizierte Anreise also zu den großen Konzerthäusern in der Ferne, die Welt kommt einfach ins Ostallgäu. Viele der Sänger kehren immer wieder gerne hierher zurück – und in ihre Gastfamilien in der Region, die sie während der Wettbewerbszeit aufnehmen.

Musik verbindet, sie lässt Sprachbarrieren dahin schmelzen und sorgt für gute Laune. Wer sich seine Portion abholen will, sollte unbedingt vom 3. bis zum 7. Juni dabei sein, wenn die Chöre am Pfingstwochenende Kirchen und Säle in der Region zum Klingen bringen. Weitere Informationen finden Sie hier.

