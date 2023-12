Das gab es beim Klausentreiben in Leuterschach zu sehen

Furchteinflößende Gestalten sind wieder in Leuterschach und Obergünzburg unterwegs. Welche Kostüme die Klausen trugen und was hinter dem Brauch steckt.

06.12.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Sie stampfen, sie knallen mit der Rute, sie läuten ihre Kuhschellen: In Leuterschach trieben die Klausen wieder ihr Unwesen. An vielen Orten im Ostallgäu ziehen die finsteren Gesellen am 5. oder am 6. Dezember durch die Straßen. Auch in Leuterschach, in Obergünzburg, Lengenwang und Unterthingau sind sie unterwegs.

Das Klausentreiben geht auf einen uralten Brauch im Allgäu zurück

Junge Männer ziehen verkleidet und vermummt durch den Ort, oft mit furchteinflössenden Masken, Ruten und Schellengeläut. Damit sollen sie böse Geister oder Dämonen vertreiben. Ihr Kostüm wird als "Klausenhäs" bezeichnet.

Klausen sind in Leuterschach mit Fackeln unterwegs

Die "Kloase" in Leuterschach im Ostallgäu waren in diesem Jahr mit bengalischen Feuern unterwegs. Fotograf Benedikt Siegert hat die Klausen bei ihrem Weg begleitet.

