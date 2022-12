Das war beim Klausentreiben im Ostallgäu geboten

In Leuterschach und Obergünzburg zogen Klausen durch die Straßen - mit furcheinflößenden Gewändern. Das Klausentreiben geht auf einen alten Brauch zurück.

06.12.2022 | Stand: 15:31 Uhr

In vielen Ostallgäuer Gemeinden trieben Klausen wieder ihr Unwesen - bestaunt und bejubelt von vielen Zuschauern. Mit ihren furchteinflößenden Gewändern aus Pelzen, Geweihen, Hörnern und großen Kuhschellen sind die Rumpelklausen ein echtes Spektakel. Vielerlei Orte im Ostallgäu wie Leuterschach, Obergünzburg, Lengenwang oder Unterthingau lassen die Tradition dieses Jahr wieder aufleben.

Klausen vertreiben im Allgäu böse Geister und Dämonen

Das Klausentreiben geht auf einen uralten Brauch zurück, bei dem am 5. oder 6. Dezember junge Männer verkleidet und vermummt mit Ruten durch den Ort ziehen. Ihr Kostüm wird "Klausenhäs" genannt. Damit sollen sie böse Geister oder Dämonen vertreiben.

Klausen fegen über den Marktplatz in Obergünzburg

So auch in Obergünzburg. Die Feuerwehr Obergünzburg lud zum traditionellen Klausentreiben. Die Klausen fegten nur so über den Marktplatz. Für die kleinsten Zuschauer standen die Rumpelklausen aber ganz handzahm als Fotomodell still. Auch Arthur traute sich aufs Foto.

Auch in Leuterschach zogen die Klausen durch die Straßen und boten imposante Anblicke. Mit gruseligen Masken und Fratzen, Fackeln und Rauch lehrten sie so manchem das Fürchten.

