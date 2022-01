Kleintransporter prallt bei Stötten auf Traktor: Zwei Verletzte

Mit hoher Wucht prallt der Transporter auf der B16 bei Stötten auf den Traktor. Es entsteht ein hoher Schaden. Und die Bundesstraße muss voll gesperrt werden.

18.01.2022 | Stand: 14:07 Uhr

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls bei Stötten, an dem ein Kleintransporter und ein Traktor beteiligt waren. Ein 44-Jähriger fuhr am Montagabend mit einem Kleintransporter samt Anhänger auf der B16 von Füssen in Richtung Marktoberdorf. Kurz vor Steinbach scherte er aus, um einen Traktor mit Anhänger zu überholen. Rechtzeitig bemerkte er jedoch, dass ein anderer Wagen entgegenkam. Als er wieder einscheren wollte, war er vermutlich noch zu schnell, konnte daher nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit großer Wucht auf das Traktor-Gespann auf. Der Kleintransporter mit Anhänger landete dadurch im linken Straßengraben, der Traktor kippte zur rechten Seite um. Beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Traktorfahrer aus Stötten muss ins Krankenhaus

Am Transporter entstand Totalschaden (20.000 Euro), die Reparatur der Zugmaschine dürfte 5000 Euro kosten, schätzt die Polizei. Der 57-jährige Traktorfahrer aus Stötten kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, der Kleintransporterfahrer verletzte sich ebenfalls leicht, musste jedoch behandelt wrden. Für die Bergung der Fahrzeuge sperrte die Feuerwehr Steinbach die B16 für etwas 20 Minuten total.

