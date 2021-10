Das Schwindenmoos bei Marktoberdorf speichert wieder Wasser

Viele Dämme wurden eingebaut, dadurch ist das Moor südöstlich von Marktoberdorf fast wieder im Ur-Zustand. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig.

22.10.2021 | Stand: 04:00 Uhr

Die Renaturierungsmaßnahmen im Schwindenmoos bei Marktoberdorf sind abgeschlossen. In Kooperation mit der Stadt Marktoberdorf als Grundeigentümerin hat der Zweckverband Allgäuer Moorallianz zahlreiche Dämme in Entwässerungsgräben eingebaut. Der Torfkörper ist wieder nass und kann seine Funktion als Wasser- und Kohlenstoffspeicher wieder übernehmen. Davon überzeugt haben sich haben sich Landrätin und Zweckverbandsvorsitzende Maria Rita Zinnecker, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltung der Stadt Marktoberdorf bei einer gemeinsamen Begehung im Rahmen der Klimawoche.

Das Schwindenmoos mit einer Gesamtgröße von knapp 40 Hektar liegt etwa 10 Kilometer südöstlich von Marktoberdorf. Eigentümerin ist die Stadt Marktoberdorf. Durch den vormaligen gewerblichen Torfstich entstanden hier mehrere ausgedehnte Torfstichbecken. Rund 200.000 Euro wurden gesamt investiert. Nun wurden verschiedene Dammbauwerke erstellt mit dem Ziel, die entwässernden Gräben und Torfstiche in geeigneter Weise wieder zu vernässen. (Lesen Sie dazu auch: "Kampf gegen größte Bedrohung unserer Zeit": Stadt Marktoberdorf startet Klimaschutz-Offensive.)

Das Schwingenmoos bei Marktoberdorf wurde renaturiert: Spezialmaschinen, Baumatten und mehr

Aufgrund dieser Vernässung war das Gelände nur mit Spezialmaschinen und dem Einsatz von Baumatten sowie temporärer Baustraßen aus Rundholzstämmen erreichbar. Die Rundholztrasse wird nach Abschluss aller Arbeiten vollständig entfernt. Außerdem werden aktuell noch Korrekturen an den Umlaufgerinnen nachgearbeitet.

Mit den nun durchgeführten Baumaßnahmen wurden die Renaturierungsmaßnahmen im Schwindenmoos final abgeschlossen. Die bereits bestehenden Dämme wurden sinnvoll ergänzt, um eine größere Flächenwirkung zu erreichen. Einige ältere Dämme waren durch die Aktivitäten des Bibers in Mitleidenschaft gezogen worden und wurden im Zuge der Baumaßnahmen saniert.

Intakte Moore (hier ein Bild vom Werdensteiner Moor) sind sehr wichtig für den Klimaschutz. Indem sie Kohlendioxid aufnehmen, speichern sie dauerhaft Kohlenstoff. Bild: Manfred Okon

Die Ostallgäuer Landrätin betont: "Moore speichern dauerhaft Kohlenstoff"

Landrätin Zinnecker betonte bei ihrer Einführung die Bedeutung der Arbeit der Allgäuer Moorallianz: „Die Renaturierung des Schwindenmooses ist ein weiterer erfolgreicher Schritt bei der Moorrenaturierung im Allgäu. Moore nehmen CO2 auf und speichern damit dauerhaft Kohlenstoff.“ (Lesen Sie dazu auch: "Die grüne Brille aufsetzen!" Warum nicht nur im Stadtwald Marktoberdorf die Zeit der Fichte vorbei ist.)

Intakte Moore speichern aber auch viel Wasser. Sie leisten damit nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zum Hochwasserschutz in Form von natürlichen Retentionsräumen. Außerdem sind sie wichtige Lebensräume für viele typische, hoch spezialisierte Arten aus der Tier- und Pflanzenwelt.

Der Marktoberdorfer Bürgermeister sagt: "Der Kampf gegen den Klimawandel kommt den Kindern zugute"

Bürgermeister Dr. Hell würdigte die sehr gute Zusammenarbeit mit der Allgäuer Moorallianz und betonte, dass alles, was die Gesellschaft heute gegen den Klimawandel unternehme, den Kindern und deren Kindern zu Gute kommen werde. Ein globaler Schutz der Moore erfordere aber auch den Verzicht auf die Verwendung von Gartentorf und Torferde. Die Stadtgärtnerei sei bereits angewiesen, dies umzusetzen. (Lesen Sie dazu auch: Klimawandel und Co. Ostallgäuer Autor Florian Hausmann warnt: „Wenn wir so weitermachen, ist die Erde bald unbewohnbar!“)