Klimaschutz jetzt - sofort! Aktivisten stellen Forderungen an Politiker aus dem Ostallgäu

Klima-Aktivisten aus Marktoberdorf schreiben Brandbrief an Politiker. Welche Maßnahmen ihrer Ansicht noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollten.

31.03.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Auf Initiative des Klimastammtisches der Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf haben knapp drei Dutzend Unterzeichner in einem Brandbrief rasche, große Schritte im Klimaschutz gefordert. Der Brief ging unter anderem an Landrätin Maria Rita Zinnecker, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell, die Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke (CSU) und Susanne Ferschl (Die Linke) sowie mehrere Landtagsabgeordnete.

Aktivisten aus Marktoberdorf forden große Schritte

Der Klimawandel sei eine Gefahr für die gesamte Menschheit. „Wir sind deshalb überzeugt, dass auf allen Ebenen mit Hochdruck an der Energiewende gearbeitet werden muss. Rasche große Schritte im Klimaschutz bringen uns Unabhängigkeit, Versorgungssicherheit und Krisenverhinderung“, schreibt die Initiative. Die Unterzeichner fordern unter anderem bundesweit ein sofortiges Tempolimit, ein Sonntagsfahrverbot für die Dauer des Ukraine-Krieges, landesweit die Abschaffung der 10H-Regel sowie einen raschen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.

Wichtiger Baustein im Ostallgäu: Biogasanlagen

Regional schnell umsetzbare Änderungen sehen die Klima-Aktivisten im Baustein Biogasanlagen bei der Energieversorgung. In diesem Punkt fordern sie beispielsweise bessere Rahmenbedingen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen. Nötig seien zudem etwa der Start eines Sofortprogrammes zum Bau von Biogasanlagen mit mindestens 80 Prozent Reststoffverwertung sowie den Start eines Sofortprogrammes, um bestehende Biogasanlagen mit einer Nahwärmeversorgung zu ergänzen. „Dies sind alles schnell umsetzbare Maßnahmen, um für den kommenden Winter gut gerüstet zu sein“, heißt es in dem Brief.

