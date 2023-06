Warum sich Ministerpräsident Söder für ein Moor im Ostallgäu begeistern kann

Ministerpräsident Söder besucht ein besonderes Fleckchen Natur: das Moor-Gebiet am Dachssee. Was das dortige Naturschutzprojekt bayernweit so besonders macht.

27.06.2023 | Stand: 18:21 Uhr

Während sich die Minister Kaniber und Glauber noch ins Goldene Buch des Landkreises eintragen, tritt der Ministerpräsident ein paar Schritte zur Seite. Zunächst noch unbemerkt von den meisten Fotografen und Kamerateams geht Markus Söder die wenigen Meter zum Ufer. Die Hände in den Taschen seiner Jeans blickt er über den Dachssee in die Weite. Die Szene bleibt nicht lange unbeachtet. Der Ministerpräsident quasi eins mit der Natur. Allein. Mit See, Wald und Moor. Schöne Bilder allemal. Zumal, wenn in gut drei Monaten eine Landtagswahl ansteht. (Lesen Sie auch: Besuch im Ostallgäu: Söder will baden gehen)

