Knallerei an Silvester: Görisried setzt statt vieler kleiner auf ein großes gemeinsames Feuerwerk

"Sauberer und sicherer": Statt individueller Knallerei will Görisried eine Party mit einem gemeinsamen Silvesterfeuerwerk für den ganzen Ort veranstalten.

07.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Eine Lasershow mit Feuerwerk will die Freiwillige Feuerwehr Görisried gemeinsam mit einem professionellen Feuerwerker an Silvester auf ihrem Gelände am Feuerwehrhaus veranstalten. Es soll ein Silvester-Event für das ganze Dorf werden. Dies hat der Gemeinderat der Ostallgäuer Kommune nun ausdrücklich befürwortet.

