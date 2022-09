Knappe Mehrheit : Günzach wagt beim Thema Photovoltaik den Alleingang

Anders als in Nachbargemeinden, lehnt der Günzacher Gemeinderat Standortanalysen für mögliche Anlagen ab. Die Bürgermeisterin reagiert enttäuscht.

16.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Gemeinde Günzach wird keine Potenzialanalyse für Photovoltaikanlagen in Auftrag geben. Somit wird in Günzach nicht geprüft, welche Flächen auf freiem Feld für Photovoltaikanlagen geeignet sind. Anders als die Gremien in Obergünzburg und Untrasried lehnte der Günzacher Gemeinderat dies mit sechs zu fünf Stimmen ab. Damit folgte die Mehrheit der Argumentation von Gemeinderat Uwe Schröder. Erfand, dass die Analyse überflüssig sei, da man ohnehin nur wenige Anträge zu erwarten habe. Helmut Waibel meinte zudem, dass man aus Gleichberechtigungsgründen sowieso keine Anlage verbieten könne und sie deswegen lieber selbst einzeln genehmigen solle.

