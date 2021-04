Wie kam die Alemannenstraße in Marktoberdorf zu ihrem Namen? Ein archäologischer Fund zu Beginn der 60er-Jahre spielte eine entscheidende Rolle.

10.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Straßennamen erzählen Ortsgeschichte: Eine ganze Reihe bedeutender Persönlichkeiten stecken dahinter. Aber auch Flurnamen sind oft die Namensgeber gewesen. Es ist schon über 30 Jahre her, als Anne Lutz diese Geschichten zusammengetragen hat. Sie erscheinen nun in aktualisierter Form. Heute: Die Alemannenstraße in Marktoberdorf.