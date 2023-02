Wie ernähre ich mich gesund? Alle Infos zu Kochkurs in Marktoberdorf

Eine Hauswirtschaftsmeisterin erklärt im Haus der Begegnung in Marktoberdorf, worauf es bei einer gesunden Ernährung ankommt. Selbst gekocht wird auch.

28.02.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Das Netzwerk Generation 55plus bietet zusammen mit der Offenen Behindertenarbeit des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Ostallgäu, einen Kochkurs an. Herz und Gefäßen etwas Gutes tun: Das ist laut Ankündigung leichter, als man denkt. Neben regelmäßiger Bewegung ist eine ausgewogene Ernährung ganz entscheidend.

Doch welche sind die Besonderheiten einer „herzgesunden“ Ernährung? Welche Lebensmittel spielen eine Rolle? Diese Fragen werden in Theorie und Praxis beim Kochkurs am Freitag, 10. März, von 16 bis 19 Uhr im Haus der Begegnung in Marktoberdorf beantwortet.

Referentin ist die Hauswirtschaftsmeisterin Eva Mundl. Mitzubringen sind eine Schürze und Behälter zum Mitnehmen von Speisen. Eine Anmeldung ist bis Montag, 6. März, online unter der Adresse www.aelf-kf.bayern.de/ernaehrung möglich. Eine ausführliche Auskunft gibt es auch per E-Mail unter poststelle@aelf-kf.bayern.de oder Telefon 08341/9002-0.

