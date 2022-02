Kokain: 25-Jähriger fährt unter Drogen zur Polizei Marktoberdorf

Ausgerechnet vor einer Autofahrt zur Polizei hat ein 25-Jähriger in Marktoberdorf Drogen genommen. Der junge Mann hatte Kokain intus.

14.02.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Ein 25-jähriger Baden-Württemberger ist am Montagvormittag zur Polizei Marktoberdorf gekommen. Er fuhr zu seinem Termin bei der Polizeisinspektion selbst mit seinem Audi vor. Den Beamten fiel beim Vortragen seines Anliegens aber sofort auf, dass er Drogen konsumiert haben könnte. (Lesen Sie auch: Mann schon am Vormittag betrunken mit dem Auto in Marktoberdorf unterwegs.)

Was den 25-Jährigen nach seiner Drogen-Fahrt nun erwartet

Und die Marktoberdorfer Polizisten täuschten sich nicht: Ein Drogenschnelltest des Mannes schlug positiv auf Kokain an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Nun erwarten den 25-Jährigen ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

