Marktoberdorf soll sich mithilfe der Firma Azero zum Robotikstandort entwickeln. Durch die Räume des früheren Schnitzerdruck weht schon ein Hauch von Star Wars.

19.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Was bewegt zwei Roboter- und Raumfahrt-Fachleute dazu, ihre Jobs bei Branchenriesen wie MT Aerospace und Kuka zu kündigen, um in Marktoberdorf ein Anwendungszentrum für Robotik zu gründen? Hat der eine, Prof. Dr. Simon Dietrich, doch eben noch den Produktionsanlauf für die Rakete Ariane 6 mitgestaltet. Der andere, Dr. Thomas Bongardt, kümmerte sich zuletzt etwa um Robotikanwendungen in der Medizintechnik.