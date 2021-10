Kollision bei Biessenhofen: Missglücktes Überholmanöver auf der B12

Beim Überholen einer Fahzeugkolonne kommt es bei Biessenhofen zum Zusammenstoß. Die Unfallbeteilgten machen konträre Aussagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

04.10.2021 | Stand: 13:59 Uhr

Bei einem Überholmanöver auf der B12 sind am Sonntagnachmittag auf der B12 bei Biessenhofen zwei Autos kollidiert. Laut Polizei befuhr eine Fahrzeugkolonne die B 12 in Richtung Kaufbeuren. Im zweispurigen Bereich überholte eine 19-Jährige mit ihrem Opel Corsa mehrere Fahrzeuge. Auf Höhe eines weiß-türkisen VW Kombi scherte dessen Fahrer ebenfalls zum Überholen aus. Die Corsa-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Kontakt mit dem in gleicher Richtung fahrenden Kombi nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand aber ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro. Nachdem der vermeintliche Unfallverursacher den Unfallhergang völlig konträr schildert, sucht die Polizei jetzt dringend Zeugen unter der Telefonnummer 08342/9604-0.