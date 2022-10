Kollision mit einem Viehtransporter bei Ingenried: Ostallgäuerin verletzt, 60.000 Euro Schaden

Eine verletzte Autofahrerin und hoher Schaden ist die Bilanz eines Unfalls zwischen Bidingen und Ingenried. Ein Viehtransporter und ein Pkw kollidierten dort.

18.10.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Einen Unfall hat eine 39-jährige Ostallgäuerin am Montag um 8.55 Uhr mit ihrem Auto auf der Verbindungsstraße von Bidingen-Königsried in Richtung Ingenried verursacht. Offensichtlich aufgrund der tief stehenden Sonne kam sie mit ihrem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Viehtransporter, berichtet die Polizei.

Der Viehtransporter kam von der Straße ab, landete im Graben - und prallte danach gegen einen Baum

Der Fahrer des Viehtransporters versuchte zwar noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab, fuhr in einen zwei Meter tiefen Graben und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. (Lesen Sie auch: Zwei Schumpen landen in der Güllegrube. Dramatische Rettungsaktion in Osterzell.)

Die Ostallgäuerin wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden

Durch den Zusammenprall wurde die Ostallgäuerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei Schongau auf circa 60.000 Euro.