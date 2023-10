Kolpingfamilie Marktoberdorf empfängt Besuch aus Indien und Südafrika

Die Kolpingfamilie Marktoberdorf empfängt Gäste aus Indien und Südafrika. Sie informieren über Projekte. Dahinter steckt eine besondere Beziehung.

26.10.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Indische und südafrikanische Delegierte haben vor Kurzem der Kolpingfamilie Marktoberdorf einen Besuch abgestattet. Anlass hierfür bot die 34. Generalversammlung von Kolping International in Bensberg bei Köln, die in diesen Tagen unter dem Motto „Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben“ stattfand. Denn Teile der gesammelten Gelder der Kolpingsfamilien in Deutschland fließen auch in Projekte nach Indien und Südafrika.

Der indische Kolping-Nationalverband wurde bereits im März 1981 gegründet und ist mit über 40.000 Mitgliedern nach Deutschland unter den mitgliederstärksten Nationalverbänden des Kolpingvereins. Über 90 Prozent sind Frauen, weshalb ein Schwerpunkt der dortigen Arbeit Frauenhilfsprojekte sind. Kolping fördert in Indien beispielsweise den Bau von Eigenheimen und Sanitäranlagen.

Bei ihrer Tour durch die Region wurden die Gäste aus Indien und Südafrika von Mitgliedern des Diözesanvorstands des Kolpingwerks Augsburg begleitet. Halt machten sie auch bei der Kolpingsfamilie Marktoberdorf im Pfarrheim St. Martin. Für alle Beteiligten war es eine tolle Gelegenheit, sich kennenzulernen, erzählt Vorsitzender Paul Osterried. Die Marktoberdorfer führten ihre Gäste durch die Räume und es wurde zusammen gegessen. Osterried berichtet auch von einem lustigen Moment: Als die Kolpingsfamilie erzählte, dass der Verein auch zusammen Palmboschen bindet, meinten die Delegierten: „Das machen wir auch.“ „Sie fragten uns dann noch, wo wir die Palmen dafür hernehmen“, erzählt Osterried. Die Marktoberdorfer zeigten den Indern und Südafrikanern schließlich die Palmkätzchen.

Kolpingfamilie Marktoberdorf tauscht sich mit Besuch über Projekte aus

„Es ist schade, dass wir nur zweieinhalb Stunden zusammen hatten“, sagt Osterried. Der Kontakt war nämlich ein ganz besonderer. Die Vereinsmitglieder tauschten sich über die jeweiligen Projekte aus. Sie verständigten sich miteinander auf Deutsch und Englisch. Die südafrikanische Nationalsekretärin Judith Turner stellte unter anderem zwei neue Projekte vor. Durch „Agriculture - small scale farmers“ (Landwirtschaft – Kleinbauern) und „Horticulture – Organic Kitchen Gardens“ (Gartenbau Bio-Gemüsegarten) werden Menschen befähigt, eigene Lebensmittel zu produzieren und dadurch ihre Ernährung zu verbessern. In zwei Diözesen in der Provinz Eastern Cape wird das Landwirtschaftsprojekt angeboten.

Ronald Sabastian, der Projekt-Koordinator von Kolping in Indien, berichtete, dass ein wichtiger Bestandteil des Sanitärprojekts von Kolping Indien die Sensibilisierung und Bewusstseinsänderung bei der Hygiene ist. Erst an zweiter Stelle stehe die finanzielle Unterstützung für den Bau von Toiletten. Wenn die Menschen ihre Notdurft nicht mehr im Freien verrichten, dann profitieren besonders die Frauen und Kinder.

Marktoberdorfer spenden 150 Euro

Auch die Kolpingsfamilie Marktoberdorf stellte ihre vielfältigen Aktivitäten vor. Stolz präsentierten sie die alte Fahne aus der Gründungszeit der Kolpingsfamilie Marktoberdorf. Spontan rief Paul Osterried zu Spenden für die vorgestellten Projekte auf. 150 Euro konnten so direkt an den Vorsitzenden der Kolpingstiftung Rudolf Geiselberger, Wolfgang Kretschmer, übergeben werden. Mithilfe dieser Stiftung unterstützt das Kolpingwerk Diözesanverband Augsburg seit deren Gründung im Jahr 1987 die vielfältigen Projekte.

Sowohl Judith Turner als auch Ronald Sabastian dankten der für die Unterstützung. Der Schlüssel für eine bessere Zukunft konnte so für viele Menschen weitergegeben werden. Für die beiden Delegationen standen zudem ein Besuch der Passionsspiele in Waal und eine Begegnung mit Schülern der Kolping-Pflegeschule in Kempten auf dem Programm.