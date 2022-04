Kolpingsfamilie Marktoberdorf bindet 600 Palmboschen: Hier gibt es sie zu kaufen

Über Wochen hinweg haben Mitglieder der Kolpingsfamilie Marktoberdorf Palmboschen gebunden. Den Buchs und die Weidekätzchen verkaufen sie gegen eine Spende.

09.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Nachmittag für Nachmittag fertigten 15 Frauen und Männer der Kolpingsfamilie Marktoberdorf Palmboschen. Sie umbanden die Stecken mit dem von Marktoberdorfern gespendeten Buchs, den Weidenkätzchen und einigem mehr, wie sie es seit 17 Jahren tun. Rund 600 Palmboschen stellten sie diesmal her.

Hier gibt es Palmboschen in Marktoberdorf

Sie sind ein Rückgriff auf den Einzug Jesu in Jerusalem. Mit Palmblättern jubelten ihm die Menschen zu. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die ans Leiden und Sterben Jesu erinnert. Die Boschen werden am Samstag und Palmsonntag vor und nach jeder Messe in St. Magnus und St. Martin gegen eine Spende abgegeben. Dank der Großzügigkeit kommt meist eine größere Summe zusammen, die die Kolpingsfamilie einem sozialen Zweck zuführt.

