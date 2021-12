Kolpingsfamilie Rieder: "Jetzt noch an Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter beteiligen!"

Die Kolpingsfamilie in Marktoberdorf-Rieder unterstützt die Weihnachtstrucker. Wer will, kann sich noch ein Päckchen für bedürftige Familien packen lassen.

04.12.2021 | Stand: 15:30 Uhr

Die Kolpingsfamilie Rieder hat die Aktion Weihnachtstrucker nochmals verlängert. Das Dorflädele Rieder nimmt Bestellungen bis Samstag, 11. Dezember, an. Selbstgepackte Pakete können am 18. Dezember bei der Dorfweihnacht in Rieder abgegeben werden. Die Bäckerei Kraus bietet an, den Geschenkkarton zu packen. Coronabedingt kann das Dorflädele Anfragen in der nächsten Woche nicht annehmen.

Pakete werden gepackt und zur Sammelstelle gebracht

Bestellungen sind möglich bei Andreas Trinkwalder, Telefon 08342/3383. Das Paket wird nach der Packliste gepackt und zur Sammelstelle gebracht. Die Bestellungen werden bis 11. Dezember angenommen. Die Sammelstelle befindet sich in der Mehrzweckhalle in Rieder. Der Abgabetermin ist am 18. Dezember von 15 bis 16 Uhr.

Wer bei der Aktion der Johanniter mitmachen möchte und sein Weihnachtspäckchen selbst packen möchte, findet die aktuelle Packliste im Internet unter der Adresse: johanniter-weihnachtstrucker.de

