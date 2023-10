Kolpingtheater Marktoberdorf bringt Theaterklassiker auf die Bühne

Das Kolpingtheater bringt zu Silvester "Mord im Orient-Express" auf die Bühne. Die Proben laufen - genauso wie die Ermittlungen von Hercules Poirot.

30.10.2023 | Stand: 04:00 Uhr

So viel schon einmal vorweg: Das neue Stück des Kolpingtheaters Marktoberdorf verspricht, opulent zu werden. Die Kolpingfamilie bringt - wie es seit vielen Jahrzehnten in Marktoberdorf Tradition ist - zum Jahreswechsel wieder ein Stück auf die Bühne des Modeons. Dieses Mal kann sich das Publikum mit "Mord im Orient-Express" auf einen absoluten Klassiker freuen. Wer nun denkt: "Kenn ich schon", den belehrt das Kolpingtheater eines Besseren. Das Ensemble gibt dem Stück unter dem bewährten Regie von Lucia Golda und Patrick Lutz nämlich eine ganz eigene Note.

Hercules Poirot kommt ins Modeon nach Marktoberdorf

Die Proben des Kolpingtheaters laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Auch an diesem Donnerstagabend haben sich im Pfarrheim St. Martin zahlreiche Ensemble-Mitglieder versammelt. Während sich Patrick Osterried alias Hercules Poirot sein Sacko überzieht, richten Lucia Golda und Patrick Lutz das Bühnebild her: ein vornehmer Holztisch, ein Sessel und alte Koffer. Schließlich geht es für den Kultdetektiv aus der Feder von Agatha Christie auf abenteuerliche Reise - mit dem Orient-Express. Und, wie es bei Hercules Poirot so üblich ist, muss der belgische Privatdetektiv einen Mord aufklären. Gleichermaßen verdächtig wie skurril sind alle Passagiere an Bord des Zuges. An dieser Stelle kommt der Rest des Ensembles ins Spiel - das beim Kolpingtheater ein ganz besonderes ist.

Teils seit mehr als 20 Jahren sind die Ensemble-Mitglieder bei Kolping dabei. Zu den Dienstältesten gehört unter anderem Walter Sirch. "Wenn ich Zeit habe, spiele ich gerne beim Theater mit. Es ist immer toll", sagt er. Dem kann seine Kollegin Ulricke Propach nur zustimmen: "Wir sind eine wundervolle Truppe und verstehen uns auch privat gut. Es macht so viel Spaß zusammen und es ist toll, was wir uns gegenseitig geben." Die Arbeit an einem Stück ist nämlich ein großes Miteinander, wie das Ensemble erzählt. Sowohl unter den Mitgliedern, als auch mit Golda und Lutz, die seit zwei Jahren Regie führen und den langjährigen Regisseur Christian Thier ablösten.

So arbeitet das Regie-Duo mit dem Kolpingtheater Marktoberdorf

Vor allem die Arbeit als Duo gestaltet sich bei den Proben oft spannend. "Wir haben oftmals zwei völlig unterschiedliche Punkte und treffen uns dann in der Mitte, um ein gemeinsames Bild zu erschaffen", sagt Lutz und lacht. "Dieses Jahr feiern wir unser fünfjähriges Regie-Jubiläum." Golda, die auch das Mobilé in Marktoberdorf leitet, ist ausgebildeteTheaterpädagogin. Patrick Lutz, der ein eigenes Gesangsstudio hat, ist Gesangspädagoge. "Sie helfen uns, unsere Rollen besser zu verstehen", sagt Susanne Steger. Auch sie spielt seit vielen Jahren beim Kolpingtheater. Was für sie den Reiz ausmacht? "Es macht Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen und dem Staub des Alltags zu entfliehen", sagt sie und lacht.

Generell wird in dem Ensemble sehr viel gelacht. Man merkt schnell: Das Kolpingtheater ist ein eingespieltes Team, das aber auch Neulinge mit offenen Armen willkommen heißt. So ist Vinzenz Neuner dieses Jahr zum ersten Mal dabei. "Ich habe letztes Jahr vom Kolpingtheater gehört und dachte mir: Hey, das klingt super. Ich habe mir das dann angeschaut. Es ist wirklich eine interessante Truppe." Über Ulrike Propach, mit der er bereits bei den Passionsspielen in Waal auf der Bühne stand, kam Neuner letztendlich zu den Proben. Für diese kommt Neuner übrigens zweimal die Woche extra von Waal nach Marktoberdorf gefahren.

Lucia Golda und Patrick Lutz führen beim Kolpingtheater Marktoberdorf Regie. Bild: Stefanie Gronostay

Dass alle Altersgruppen vertreten sein, sei das Schöne beim Kolpingtheater, sagt Lucia Golda - neben dem Stammpublikum natürlich. Für viele ist es nämlich Silvester Tradition, ins Kolpintheater zu gehen. "Auch dieses Jahr ist wieder für jeden etwas dabei", sagt Lutz. "Eine spannende Geschichte mit Humor"

Info: Gespielt wird am Silvesterabend, 31. Dezember, um 20 Uhr im Modeon. Eine weitere Aufführung findet am 4. Januar 2024 um 20 Uhr statt. Karten gibt es ab 2. November in der Buchhandlung Eselsohr in Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/40354.