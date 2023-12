Kommen auf diese Ostallgäuer Dächer bald PV-Anlagen?

Der Kreisausschuss Ostallgäu möchte alle landkreiseigenen Gebäude mit PV-Anlagen bestücken – über den Eigenbedarf hinaus. Es gibt Pläne für mehrere Gebäude.

05.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In Sachen Photovoltaik (PV)-Anlagen ist sich der Kreisausschuss Ostallgäu einig: „Wir wollen mehr! Und das so schnell wie möglich!“ So fasste es in der vergangenen Sitzung der stellvertretende Landrat Lars Leveringhaus zusammen, der den Ausschuss in Vertretung für Landrätin Maria Rita Zinnecker leitete. Dort stimmte das Gremium einem PV-Strategiepapier zu, das vorsieht, PV-Anlagen auf den landkreiseigenen Dächern über den Eigenbedarf hinaus auszubauen.

