Die Inzidenz im Landkreis kommt der kritischen 1000er-Marke so nah wie noch nie. Überschreitet das Ostallgäu den Wert, kommen drastische Einschränkungen.

24.11.2021 | Stand: 15:41 Uhr

Der Landkreis Ostallgäu nähert sich einem erneuten Lockdown. Am Mittwochmorgen lag der Inzidenzwert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 973. Mit diesem Wert war das Ostallgäu trauriger Spitzenreiter in der Region und so nah an der entscheidenden 1000er-Marke wie noch nie.