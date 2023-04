Marktoberdorfer Konditor zeigt: So werden Osterhasen aus Schokolade gemacht

Hasen, Lämmer, Osterbrot: Wie die Herstellung abläuft, zeigt Konditor Erich Hiemer aus Marktoberdorf. Die Arbeit ist nicht selten mit Aufwand verbunden.

03.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Der Countdown läuft, die Fastenzeit geht dem Ende zu. Und all diejenigen, die nun 40 Tage auf Süßigkeiten verzichtet haben, können sich auf all die Leckereien freuen, die in der Osterzeit besonders häufig auf dem Tisch oder im Nest landen: Osterhasen, Osterlämmer, Osterbrot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.