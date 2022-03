Konzert für den Frieden: Ukrainische Sängerin tritt in der Filmburg Marktoberdorf auf

In der Filmburg Marktoberdorf findet ein Friedenskonzert statt. Auf der Bühne steht die Sängerin Tamara Lukasheva. Sie wurde in Odessa geboren.

12.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zu einem „Friedenskonzert“ mit hochkarätiger Besetzung lädt das Team der Filmburg am Donnerstag, 17. März, ein. Zustande kommt die private Initiative durch das Netzwerk bekannter Jazzmusiker, die sich speziell für Künstler in der Ukraine einsetzen. Allen voran die Sängerin und Pianistin Tamara Lukasheva. Tamara Lukasheva wurde 1988 in Odessa geboren. Mit ihren ausdrucksstarken Interpretationen und Kompositionen will sie Menschen über alle Grenzen und alle musikalischen Kategorien hinweg berühren.

Filmburg Marktoberdorf organisiert Konzert mit Tamara Lukasheva

2021 wurde sie mit dem WDR-Jazzpreis ausgezeichnet. Ihre musikalischen Partner sind an diesem Abend die internationalen Jazzgrößen Harald Rüschenbaum (Schlagzeug und Percussion) und Matthias Schriefl (Trompete). Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt beruht auf Spendenbasis. Die gesamten Einnahmen erhalten Kollegen der Musiker in der Ukraine. Eine Reservierung wird empfohlen per E-Mail an info@filmburg.de oder telefonisch 08342/916683.

Lesen Sie auch: Wie die Kulturbranche auf den Ukraine-Krieg reagiert